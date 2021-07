Joe Biden zapowiedział koniec misji bojowej wojsk USA w Iraku

Prezydent USA na początku wizyty premiera Iraku Mustafy al-Kadhimiego w Białym Domu ogłosił zmianę charakteru wojskowej misji amerykańskiej w Iraku. Wcześniej sam Kadhimi podkreślał w wywiadach, że wojska USA nie są już Irakowi potrzebne. - Naszą rolą w Iraku będzie pozostawanie do dyspozycji, by szkolić, pomagać i by radzić sobie z ISIS w razie potrzeby. Ale nie będziemy tam na misji bojowej - powiedział amerykański prezydent, który przypomniał, że w Iraku służył jego zmarły syn Beau.