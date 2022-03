Premier Mateusz Morawiecki: dzisiaj Rada Europejska ma szansę zmienić skompromitowaną politykę wobec Rosji

Szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki mówił, że podczas sesji dotyczącej Ukrainy - w czasie nieformalnego szczytu liderów państw Unii Europejskiej - będzie apelował o większe sankcje na Rosję. - Nie może być tak, że tam ludzie giną, giną także za naszą wolność, demokrację, bezpieczeństwo, a są premierzy, którzy chcą zamknąć drzwi dla Ukrainy do Unia Europejskiej - podkreślił premier.

Premier Mateusz Morawiecki bierze udział w dwudniowym nieformalnym szczycie Rady Europejskiej w podparyskim Wersalu. Wieczorem w rozmowie z dziennikarzami przekazał, że jeszcze w czwartek na głównej sesji dotyczącej Ukrainy, będzie mówił o większych sankcjach na Rosję, która zaatakowała Ukrainę.

- Nie może być tak, że tam ludzie giną, giną także za naszą wolność, demokrację, bezpieczeństwo, a są premierzy, którzy chcą zamknąć drzwi dla Ukrainy do Unia Europejskiej. To jest nie fair i do tych premierów (...) wprost zwracam się o zmianę stanowiska. Dzisiaj Ukraina walczy także o was - apelował.

Jak mówił, "jeżeli Putin zdobędzie Ukrainę, wymorduje tam dziesiątki tysięcy ludzi albo więcej, to potem przyjdzie po kolejne kraje". - Bo taki jest cel imperium, żeby się cały czas rozrastać - przekonywał.

Według Morawieckiego, "dzisiaj Rada Europejska ma szansę zmienić skompromitowaną politykę wobec Rosji".

Morawiecki: to już nie jest zwyczajna wojna

Premier stwierdził też, że "ostatnie dwa tygodnie wstrząsnęły Europą". - Ale czy rzeczywiście zmieniły Europę? Czy rzeczywiście dokonały tego przełomu w myśleniu wszystkich? O to będę pytał dzisiaj wszystkich członków Rady Europejskiej - przekazał.

Morawiecki przypomniał, że w środę rosyjskie bomby spadły na kolejne szpitale, żłobki, przedszkola i zbombardowany został szpital położniczy w Mariupolu. - To już nie jest zwyczajna wojna, to jest masakra, to jest rzeź - ocenił. - Mam ze sobą liczne dowody zbrodni, strasznych zbrodni, zdjęcia, które też pokazuję tutaj kolegom premierom z innych krajów, żeby mieli świadomość tego, jak straszny jest ten system, ten reżim - kontynuował.

Premier: chcielibyśmy tego, żeby sankcje były natychmiastowe, na wszystkich oligarchów

Jak mówił premier, sankcje są ważne, ale ważna jest również "jedność". - To jest to, co bardzo zaskoczyło Kreml, dlatego warto tę jedność utrzymać. Stąd te sesje przekonywania się nawzajem, sesje ucierania się poglądów - wyjaśniał.

- Chcielibyśmy tego, żeby te sankcje były natychmiastowe, nałożone na wszystkich rosyjskich oligarchów - mówił dalej Morawiecki. Zaznaczył przy tym, że są one krok po kroku wzmacniane.

Premier wyjaśniał też, że ponieważ jest to nieformalne spotkanie RE, nie zostanie ono zwieńczone konkluzjami, ale czymś w rodzaju "deklaracji". - Konkluzje będą z formalnego punktu widzenia za dwa tygodnie i zobaczymy, jakie one będą - powiedział.

