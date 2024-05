Tu Ukraińcy zniszczyli Rosjan i świat może nieco odetchnąć

Ukrainie udało się wznowić eksport zboża przez Morze Czarne, a przyczyniły się do tego między innymi siły zbrojne, które odzyskały kontrolę nad zachodnią częścią wód w tym akwenie - oceniła BBC. Według brytyjskiego resortu obrony przepustowość czarnomorskich portów Ukrainy "niemal na pewno osiągnęła wyższy poziom niż w jakimkolwiek momencie w czasie inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę".

W ciągu niecałych sześciu miesięcy istnienia tego korytarza stało się jasne, że może on przynieść Ukrainie znacznie więcej niż międzynarodowa inicjatywa zbożowa - dodano w publikacji.

Przepłynęło ponad tysiąc statków

BBC zaznacza, że takie wyniki udało się osiągnąć nie tylko dzięki utworzeniu korytarza, ale także dzięki stworzonemu wspólnie z rządem brytyjskim programowi ubezpieczeń statków UNITY, rozbudowie możliwości logistycznych na granicach z Rumunią i Mołdawią oraz poprawie warunków transportu towarów koleją do portów naddunajskich.

"Korytarz ukraińskich sił zbrojnych"

Po serii ataków sił ukraińskich na rosyjskie okręty na Morzu Czarnym rosyjska flota częściowo "ewakuowała się" z zaanektowanego Krymu. Okręty zostały wycofane m.in. z Zatoki Sewastopolskiej. Przedstawiciele wywiadu wojskowego w Kijowie tłumaczyli, że okręty są przerzucane do portu w Noworosyjsku.

Analiza brytyjskiego resortu

W kwietniu tego roku ukraiński eksport zboża i nasion oleistych osiągnął 6,6 mln ton, co jest najwyższym poziomem od początku wojny z Rosją. Pokazuje to zdolność Ukrainy do eksportu przez utworzony przez nią korytarz na Morzu Czarnym - oceniło w środę brytyjskie ministerstwo obrony.