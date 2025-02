Prezydent Andrzej Duda powołał nowego szefa BBN. PKW nie była w stanie podjąć decyzji w sprawie pieniędzy dla PiS. Do prokuratury wpłynął wniosek w sprawie zastosowania 30-dniowego aresztu wobec Zbigniewa Ziobry. Prezydent USA Donald Trump porozumiał się z premierem Kanady Justinem Trudeau i prezydentką Meksyku Claudią Sheinbaum w sprawie wstrzymania 25-procentowych ceł. Oto sześć rzeczy, które warto wiedzieć we wtorek 4 lutego.

1. Prezydent wskazał nowego szefa BBN

2. PKW znów bez uchwały

3. Wnioski o areszt dla Ziobry i karę dla Święczkowskiego

Komisja śledcza do spraw inwigilacji systemem Pegasus miała przesłuchać Bogdana Święczkowskiego, byłego prokuratora krajowego, obecnie prezesa Trybunału Konstytucyjnego, jednak ten nie stawił się na posiedzeniu. W związku z tym komisja przegłosowała wnioski: do sądu w sprawie kary porządkowej dla Święczkowskiego za niestawiennictwo oraz do prokuratora generalnego o przeprowadzenie jego przesłuchania.