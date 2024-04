"Już dawno należało zaprzestać rzezi niewinnych cywilów"

Atak Izraela na organizację humanitarną skrytykował także Charles Michel, szef Rady Europejskiej. "Już dawno należało zaprzestać rzezi niewinnych cywilów i pracowników organizacji humanitarnych" - napisał we wtorek w mediach społecznościowych. Jak dodał, w sprawie tej "powinno zostać przeprowadzone śledztwo, a sprawcy pociągnięci do odpowiedzialności".

Wpis Michela jest odpowiedzią na wcześniejszy wpis (także na X) szefa unijnej dyplomacji Josepa Borrella, który także potępił atak i wezwał do przeprowadzenia w tej sprawie śledztwa. "Pomimo wszystkich żądań ochrony ludności cywilnej i pracowników humanitarnych wciąż mamy do czynienia z nowymi niewinnymi ofiarami" - napisał Borrell, dodając, że to pokazuje, iż rezolucja ONZ wzywająca do zawieszenia broni musi zostać natychmiast wdrożona.