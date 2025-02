To w Arabii Saudyjskiej ma dojść do amerykańsko-rosyjskich rozmów w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Wybór tego kraju nie jest przypadkowy.

We wtorek w Arabii Saudyjskiej dojdzie do rozmów przedstawicieli władz USA i Rosji o zakończeniu wojny w Ukrainie. Stronę amerykańską ma reprezentować sekretarz stanu Marco Rubio oraz doradca Białego Domu ds. bezpieczeństwa narodowego Mike Waltz i wysłannik prezydenta USA ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff. W poniedziałek Reuters przekazał, że cała trójka dotarła już do tego kraju. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow potwierdził, że w rozmowach wezmą udział szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow i doradca prezydenta Jurij Uszakow. Na spotkanie nie został zaproszony prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.