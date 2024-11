Ostrzeżenie przed powtórką z 1938 roku i "czerwone linie" dla Rosji

Mam wrażenie, że żyjemy obecnie w czasach podobnych do 1938 roku, tuż przed spotkaniem przywódców w Monachium. Później szybko niestety przyszła II wojna światowa i dokładnie pamiętamy, co się wydarzyło, a dla krajów bałtyckich ceną była utrata niepodległości na 50 lat – powiedział we wtorek szef MSZ Estonii Margus Tsahkna. Minister spraw zagranicznych Litwy Gabrielius Landsbergis przekonywał, że NATO musi wyznaczyć Rosji ścisłe czerwone linie w sprawie ataków hybrydowych.