Nadejdzie wielka zmiana? "NYT": Blinken wrócił z Kijowa i chce przekonać Bidena

Władze Ukrainy od miesięcy argumentują, że mają pełne prawo atakowania obiektów w Rosji, również przy pomocy uzbrojenia otrzymanego z Zachodu. Amerykański dziennik "New York Times" napisał, że sekretarz stanu USA Antony Blinken, który niedawno przebywał z wizytą w Kijowie, zaczął przychylać się do tego stanowiska.

Szef dyplomacji próbuje przekonać do tego punktu widzenia prezydenta Joe Bidena, który od lutego 2022 roku, czyli początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, konsekwentnie zakazuje Ukrainie korzystania z amerykańskiej broni do atakowania celów w Rosji w obawie przed "wybuchem III wojny światowej". Prezydencka administracja jest jednak w tej kwestii coraz mniej jednomyślna - ocenia na swoich łamach "New York Times".