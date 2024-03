Szef Pentagonu w Ramstein: ta koalicja nie pozwoli Ukrainie upaść i nie pozwoli na to wolny świat

W amerykańskiej bazie Ramstein w Niemczech zebrali się przedstawiciele państw sojuszniczych, aby koordynować pomoc zbrojeniową przekazywaną Ukrainie. Spotkanie zostało zwołane przez sekretarza obrony USA Lloyda Austina. "Ta koalicja nie pozwoli Ukrainie upaść i nie pozwoli na to wolny świat" - oświadczył Austin. Mówił także, że wsparcie ukraińskiej armii jest nie tylko wsparciem "sprawiedliwej walki Ukrainy", ale także inwestycją w bezpieczeństwo "europejskie i globalne".

We wtorek w amerykańskiej bazie Ramstein w Niemczech zebrali się przedstawiciele około 50 państw sojuszniczych, aby koordynować pomoc zbrojeniową dla Ukrainy , która odpiera atak Rosji . Spotkanie Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy (tzw. Grupy Ramstein) zostało zwołane przez sekretarza obrony USA Lloyda Austina .

- Stany Zjednoczone nie pozwolą Ukrainie upaść - oświadczył Austin, zwracając się do przedstawicieli państw sojuszniczych uczestniczących w spotkaniu. Dodał, że "ta koalicja nie pozwoli Ukrainie upaść i nie pozwoli na to wolny świat".

Ukraińcy "nie mają ani jednego dnia do stracenia"

- Jesteśmy zdecydowani, by opierać się agresji ze strony Kremla, dotyczy to również wszystkich innych krajów, które zebrały się tutaj. Dzisiaj w tej Grupie Kontaktowej coraz bardziej staramy się zapewnić niezmiernie ważne wsparcie dla Ukrainy - mówił przed posiedzeniem grupy Austin.

- Czechy ostatnio dokonały zakupu 800 tysięcy bardzo potrzebnych pocisków artyleryjskich. Niemcy, Francja, Dania oraz Szwecja ostatnio ogłosiły bardzo ważne pakiety wsparcia wojskowego. Są to inwestycje w sprawiedliwą walkę Ukrainy przeciwko agresji rosyjskiej. Są to także inwestycje w nasze wspólne bezpieczeństwo - europejskie, a także globalne. Wszyscy będziemy mniej bezpieczni, jeżeli Putin zrobi, co zechce - przekonywał szef Pentagonu.