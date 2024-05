Oskarżony o porwanie turystów zwierzył się z partnerce. Ta została kluczowym świadkiem w sprawie  

Jesus Gerardo miał przyznać się do zamordowania Jake'a i Calluma Robinsonów oraz Jacka Cartera Rhoada

W środę przed sądem w Ensenadzie odbyło się przesłuchanie Gerardo. Głos zabrała wówczas także jego partnerka. Kobieta opowiedziała o rozmowie, do której miało dojść między nią a Gerardo 27 kwietnia. Tego dnia po raz ostatni widziano Jacka Cartera Rhoada i braci Robinsonów żywych – opisuje news.com.au. Zgodnie z przytoczoną przez portal relacją, Meksykanka miała usłyszeć od chłopaka, że ten "załatwił trzech Gringo (określenie białych obcokrajowców używane m.in. w Ameryce łacińskiej - red.)". Po tym, jak kobieta poprosiła go o wyjaśnienie, co konkretnie miał na myśli, jej partner miał przyznać, że zabił trzech mężczyzn. Następnie wyprowadził ją przed dom, by pokazać swój samochód z zamontowanymi na nim nowymi oponami. Te rzekomo miały zostać skradzione z pojazdu, którym poruszały się ofiary.

Choć do tej pory tylko Gerardo usłyszał zarzuty związane z atakiem na obcokrajowców, zdaniem sądu jest mało prawdopodobnym, by był on w stanie przeprowadzić go samodzielnie. Prowadzący sprawę sędzia zaapelował już do prokuratury, by ta przyjrzała się większej liczbie podejrzanych – informuje news.com.au. Jak dodaje portal, obecnie Gerardo przebywa w areszcie. Odmówiono mu zwolnienia za kaucją. Po raz kolejny w sądzie ma stawić się 10 listopada.