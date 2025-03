Wilk nie będzie już ściśle chroniony. Decyzja Komisji Europejskiej

Media o osobistych powodach von der Leyen

Według Komisji Europejskiej populacja wilków w krajach unijnych znacznie wzrosła w ciągu ostatnich 20 lat. W 23 państwach członkowskich UE żyje ponad 20 tysięcy zwierząt tego gatunku. Krajami o największej ich liczbie - zgodnie z szacunkami z 2021 roku - są Włochy (ok. 3 tys.), Rumunia (ok. 2,5-3 tys.), Bułgaria (ok. 2,7 tys.) i Polska (ok. 1,9 tys.). Wilcze rodziny pojawiły się też w ostatnich dwudziestu latach w krajach, w których w ogóle ich już nie było: w Niemczech, Francji, Belgii czy Danii.