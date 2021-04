- Stosunki z Rosją nie poprawiają się. Wręcz przeciwnie - napięcie wzrasta - oznajmił wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej ds. zagranicznych Josep Borrell, referując tematy spotkania szefów dyplomacji krajów UE. Ministrowie będą m.in. rozmawiać o sytuacji na granicy z Ukrainą i o uwięzionym rosyjskim opozycjoniście Aleksieju Nawalnym. - To bardzo niebezpieczna sytuacja - powiedział szef unijnej dyplomacji odnosząc się do koncentracji rosyjskich wojsk przy granicy z Ukrainą. - Wzywamy Rosję do wycofania oddziałów - zaapelował.