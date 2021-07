Region stołeczny na Filipinach objęty lockdownem. Obawy przed wariantem Delta koronawirusa

W związku z rozprzestrzenianiem się wariantu Delta koronawirusa w regionie stołecznym Filipin zostaną wprowadzone ograniczenia w życiu gospodarczym i społecznym. Dla mieszkańców będzie to oznaczało między innymi zakaz jedzenia w restauracjach i zamknięte kościoły. Władze zalecają im pozostawanie w domach i wychodzenie z nich tylko w pilnej potrzebie.

Obawy przed wariantem Delta koronawirusa

Manila i otaczające ją miasta znajdą się pod tzw. "wzmocnioną kwarantanną społeczną". Dla mieszkańców będzie to oznaczało m.in. zakaz jedzenia w restauracjach i zamknięte kościoły. Władze zalecają im pozostawanie w domach i wychodzenie z nich tylko w pilnej potrzebie.

- To bolesna decyzja – powiedział rzecznik prezydenta Rodrigo Dutertego Harry Roque, informując w piątek o mających obowiązywać od 6 sierpnia restrykcjach. - Ale musimy to zrobić, by uniknąć niedoborów szpitalnych łóżek i innych zasobów w sytuacji, w której liczba zakażeń wystrzeli z powodu wariantu Delta – dodał. Z danych stołecznych szpitali wynika, że na oddziałach intensywnej terapii zajętych jest obecnie 58 proc. łóżek.