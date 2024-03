Sześć osób, które wpadły do wody po zawaleniu się mostu w Baltimore, było imigrantami z Ameryki Łacińskiej, którzy przybyli do USA, szukając lepszego życia. Pracowali jako robotnicy, a w chwili wypadku wykonywali prace remontowe na moście. Przedstawiciele społeczności Latynosów z miasta zwracają uwagę, że ofiary tragedii wykonywały ciężką pracę, której nikt inny nie chce wykonywać.

W środę policja stanu Maryland poinformowała o odnalezieniu ciał dwóch z sześciu osób, które w chwili uderzenia kontenerowca Dali w most Key w Baltimore we wtorek nad ranem znajdowały się na nim i wpadły do wody. To pochodzący z Meksyku 35-letni Alejandro Hernandez Fuentes oraz 26-letni Dorlian Castillo Cabrera pochodzący z Gwatemali, którzy w chwili tragedii przebywali w ciężarówce stojącej na moście. Mężczyźni byli uwięzieni wewnątrz pojazdu.