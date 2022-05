Atak Rosji na Ukrainę. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa 89. dzień. Syryjscy inżynierowie zaangażowani podczas wojny domowej w Syrii do produkcji niesławnych bomb beczkowych są w Rosji od kilku tygodni - podał brytyjski dziennik "The Guardian". Próby Rosji przerwania dostaw broni do Ukrainy nie będą miały istotnego wpływu na proces pomocy wojskowej Stanów Zjednoczonych - oświadczył doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego Białego Domu Jake Sullivan. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin.