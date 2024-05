"W żaden sposób nie może nawiązywać kontaktu"

Próbowaliśmy w piątek skontaktować się z wicestarostą Kiszką, jednak nie znalazł dla nas czasu. W rozmowie z "Gazetą Wyborczą" samorządowiec sugeruje, że zakaz kontaktowania się został wykorzystany do celów politycznych, bo w radzie 19-osobowej radzie powiatu 10 mandatów przypadło jemu ugrupowaniu, a dziewięć - frakcji konkurencyjnej. - Może przeciwnicy liczyli, że uda im się przeciągnąć na swoją stronę choć jednego radnego - mówi Zbigniew Kiszka. Poinformował, że zamierza zwrócić się do prokuratury o zniesienie zakazu. Podkreślił też, że zakaz kontaktowania się nie wyklucza możliwości obecności na sesjach rady powiatu, bo nie jest to zakaz zbliżania się.

"To sądy są od oceniania, nie my"

- Miałem nadzieję, że ta sesja nowej kadencji rozpocznie się w zgodzie - odpowiedział Lucjanowi Kuźniarowi wybrany podczas tej samej sesji na starostę radny Dariusz Łapa. Jego zastępcą w starostwie został radny Zbigniew Kiszka. - Ludzie nas wybrali w wyborach powszechnych miesiąc temu po to, żebyśmy zmienili nasz powiat. Pokazać nową jakość (...). To sądy są od oceniania, to nie my - kontynuował Dariusz Łapa.