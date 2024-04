Anonimowe groźby w kierunku nowego burmistrza

Incydent zgłoszono na policję. - Rzeczywiście takie zawiadomienie zostało złożone. Zakwalifikowane ono zostało z artykułu 190 kodeksu karnego, są to groźby karalne. Jest to przestępstwo ścigane na wniosek osoby pokrzywdzonej i w tym przypadku właśnie osoba pokrzywdzona zgłosiła i złożyła zeznania. Postępowanie jest w toku – powiedziała starsza posterunkowa Monika Cichowicz, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie. Dodała, że przestępstwo to jest zagrożone karą do 3 lat więzienia.