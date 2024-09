Prezydent Poznania podpisał specjalne rozporządzenie, które zobowiązuje urzędników do prostego komunikowania się. To będzie wyzwanie, bo o urzędniczej nowomowie krążą legendy. Eksperci podkreślają, że potrzebne są jeszcze zmiany ustawowe, a do tych w Polsce jeszcze daleko. Materiał magazynu "Polska i Świat". Całe wydanie dostępne w TVN24 GO.