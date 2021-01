Kiedyś cmentarze, dziś parki i skwery. Postawią tablice informacyjne na dawnych nekropoliach

Osiedle na zapomnianym cmentarzu 27.05. | Jacek Błaszczyk, jeden z bohaterów książki "Miasto nie do Poznania", to człowiek od blisko 50 lat związany z osiedlami na Winogradach. Najpierw je budował, potem działał w spółdzielni, wreszcie sam na nich mieszkał. Chyba nikt inny nie zna tylu ciekawostek i anegdot z życia tych osiedli, co on. Adrian Półrolniczak, montaż: Filip Czekała | TVN 24 Poznań