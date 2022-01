Zalane ulica i torowisko. Awaria wodociągowa w Poznaniu

czytaj dalej

Ofiarą nielegalnej inwigilacji może być każdy - powiedział na posiedzeniu senackiej komisji nadzwyczajnej do spraw inwigilacji Pegasusem szef NIK Marian Banaś. - Uważam, że padłem ofiarą inwigilacji i to nielegalnej - ogłosił. Stwierdził, że inwigilacja to część działań, które mają wspomóc usunięcie go ze stanowiska. - Oczekiwano, że na fotelu prezesa zasiądzie człowiek posłuszny i bez ambicji pozostania przyzwoitym. Na taki scenariusz się nie zgodziłem - oświadczył.