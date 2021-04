Dziewczynka w Ostrowie Wielkopolskim, chłopiec w Łodzi. Małe dzieci w oknach życia

W Wielkanocny Poniedziałek w oknie życia w Ostrowie Wielkopolskim ktoś zostawił maleńką dziewczynkę. - Dziecko zostało przywiezione do szpitala w stanie dobrym – powiedział rzecznik prasowy ostrowskiego szpitala Adam Stangret. Tego samego dnia 5-miesięczny chłopiec trafił do okna życia w Łodzi.

Pierwszy był Błażej

W Łodzi zostawiono chłopczyka

Czym jest okno życia?

"Okna życia" to specjalnie przygotowane miejsca umożliwiające matkom, które nie mogą lub nie chcą opiekować się noworodkiem, anonimowe, bezpieczne pozostawienie w nim dziecka. Punkty te są otwierane z zewnątrz, ogrzewane i wentylowane. Po otwarciu uruchamia się sygnalizacja alarmująca opiekunki, zazwyczaj siostry zakonne. Noworodek umieszczany jest w inkubatorze do czasu przyjazdu karetki, która zabiera go do szpitala, gdzie przechodzi badania, a następnie kierowany jest do pogotowia rodzinnego. Równolegle uruchamiane są procedury nadania tożsamości i adopcyjna.