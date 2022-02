Poseł PiS chce przekazać Węgrom manuskrypt w geście przyjaźni. Naukowcy protestują: jest bezcenny

Piotr Babinetz, historyk i poseł Prawa i Sprawiedliwości, przygotował projekt ustawy, według której Skarb Państwa miałby przejąć od Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu manuskrypt z XV wieku, a potem przekazać go w geście przyjaźni Węgrom. Zarówno samorządowcy, jak i naukowcy są oburzeni tym pomysłem.

W drugiej połowie XV wieku powstał kodeks pod łacińskim tytułem "Epistola de laudibus augustae bibliothecae atque libri quattuor versibus scripti eodem argumento ad serenissimum Mathiam Corvinum Pannoniae regem". Jego autorem jest Naldus Naldius, pochodzący z Florencji humanista i pisarz działający na dworze króla węgierskiego Macieja Korwina. To właśnie tam dokument początkowo był przechowywany. Jednak w połowie XVI wieku trafił do Torunia i jest tu do dziś.