Lekarze nie przedłużyli kontraktów, oddział neurologii w toruńskim szpitalu zawieszony

Oddział Neurologii i Leczenia Udarów w szpitalu miejskim w Toruniu został w piątek zawieszony. Nie będą przyjmowani nowi pacjenci, ale - jak zapewnia dyrekcja - ci, którzy już są w placówce będą mieli zapewnioną opiekę medyczną. Wszystko przez to, że lekarze nie zgodzili na przedłużenie kontraktów na dotychczasowych zasadach.

Oddział Neurologii i Leczenia Udarów Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu został zawieszony w piątek. Dyrekcja poinformowała o tym w przesłanym do mediów komunikacie.

- Tak, jak pisaliśmy w oświadczeniu, z dniem pierwszego października została zawieszona działalność. To nie znaczy, że zawieszono opiekę nad chorymi. Kontynuujemy opiekę, mamy zespół lekarski, który zapewnia ciągłość leczenia - mówi Sergiusz Sowiński, dyrektor ds. lecznictwa w Specjalistyczny Szpitalu Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Dodaje, że ciężko chorzy pacjenci będą ewakuowani do najbliższych oddziałów neurologicznych. - Do kliniki w Bydgoszczy, być może Włocławek, jeżeli będzie miejsce. Natomiast, z tego, co wiem, też jest problem, bo tych miejsc po prostu nie ma - dodaje Sowiński.