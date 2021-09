Zdemolowała stację benzynową, sądzona nie będzie. Zdaniem biegłych nie była poczytalna

Wniosek o umorzenie i umieszczenie kobiety w szpitalu psychiatrycznym

Agresywna i irracjonalna

Zdarzenie na stacji nagrał jeden ze świadków. Słychać na nim wulgaryzmy, a także krzyki świadków. Niektórzy zwracali się do policjantów, by strzelali w opony pojazdu, inni zwracali uwagę na to, że strzelają w kierunku dystrybutora. Nagranie trafiło do internetu i było szeroko komentowane.