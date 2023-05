Rozkochiwał kobiety, zabijał i przejmował majątek. Koniec procesu "Krwawego Tulipana" z Kołobrzegu i jego wspólników

W środę przed Sądem Okręgowym w Koszalinie wygłoszone zostały mowy końcowe w sprawie Mariusza G. z Kołobrzegu w procesie o zabójstwo trzech kobiet. Prokuratura uznała, że działał on z pobudek zasługujących na szczególne potępienie i zażądała dla mężczyzny dożywocia. G. miał wchodzić w relacje intymne z ofiarami, a następnie zabijał je i przejmował ich majątki, w tym mieszkania, dzięki pomocy wspólników.

Prokuratura chce dożywocia

Prok. Żukrowska wniosła o to, by oskarżony o przedterminowe zwolnienie mógł się ubiegać po odbyciu 40 lat kary pozbawienia wolności. Chce, by sąd orzekł wobec Mariusza G. obowiązek naprawienia szkody na rzecz mBanku w kwocie nieco ponad 225 tys. zł, a także 178 tys. zł na rzecz spadkobiercy Iwony K. i 170 tys. zł na rzecz spadkobiercy Anety D.