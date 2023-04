Polskie zboże zalega w magazynach. "Trzeba zakręcić kurek"

Pomorscy rolnicy planują blokować również drogę ekspresową nr 7 z Żuław do Gdańska, jednak jak na razie nie zdradzają szczegółów. Domagają się przede wszystkim całkowitego wstrzymania importu zboża do Polski, uważają, że sam jego monitoring nie załatwi problemu.

Rolnik: my nie mamy gdzie sypać obecnego zboża, a co dopiero z nowym

- Powiem brutalnie, jeżeli się to mleko rozlało, gdzie ukraińskie zboże wpływa do Polski i jest go bardzo dużo to nie można ścierać szmatą tego mleka, tylko trzeba zakręcić kurek. A zakręceniem kurka to jest tylko i wyłącznie zaprzestanie jakiegokolwiek tranzytu przez Polskę, na jakiś określony czas, w celu opróżnienia naszych magazynów - mówi Andrzej Sobociński, rolnik z Solnicy na Żuławach.