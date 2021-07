Amerykańskie działa samobieżne i inny sprzęt wojskowy w gdańskim porcie

Pojazdy i ciężki sprzęt wojskowy, między innymi działa samobieżne przypłynęły do Gdańska ze Stanów Zjednoczonych. - Pojawiły się w Europie w ramach wsparcia amerykańskiego wojska - informuje port w Gdańsku.

"Maszyny przypłynęły do Polski z Fort Riley na statku ARC Endurance. Pojazdy i ciężki sprzęt wojskowy (m.in. działa samobieżne, bojowe wozy piechoty i samochody opancerzone) 1 Dywizji Piechoty US Army pojawiły się w Europie w ramach wsparcia amerykańskiego wojska. Misję wsparcia US Army dla Europy pod hasłem Atlantic Resolve nadzoruje z polskiej strony grupa BLG Logistics" - czytamy w poście.