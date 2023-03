Obrona naszej wschodniej granicy w praktyce. "Możemy się spodziewać różnych aktów prowokacji"

Strzegą przestrzeni powietrznej 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Piloci myśliwców krajów NATO od czasu wybuchu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę mają mnóstwo pracy, szczególnie nad Morzem Bałtyckim. To tam Rosjanie często prowokują i podlatują zbyt blisko przestrzeni powietrznej sojuszu. Jak to wygląda z bliska - przyglądał się reporter TVN24 Artur Molęda.

- Nie wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że nasi piloci są 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku na dyżurze. Tego nie widać, a to bardzo ważne. Jesteśmy wschodnią flanką NATO . To, że nasza przestrzeń powietrzna jest chroniona nie tylko przez nasze samoloty, ale też naszych sojuszników, jest bardzo ważne - mówi ppłk Magdalena Busz z Generalnego Dowództwa Rodzajów Sił Zbrojnych, z którą na pokładzie wojskowej CASY rozmawiał reporter TVN24 Artur Molęda.

Holendrzy stacjonują w Malborku

Samoloty te biorą udział w codziennym szkoleniu z polskimi siłami powietrznymi, ale też w operacji Air Shielding, która jest związana z tym, co wydarzyło się na Ukrainie 24 lutego zeszłego roku. Gen. Nowak podkreśla, że jest to niezwykle cenna lekcja dla Polskich Sił Powietrznych. - Jest to tak naprawdę drugie przebazowanie samolotów piątej generacji. Pierwszym było zeszłoroczne przebazowanie samolotów F-22 do bazy w Łasku. W tym roku mamy okazję latać razem z Holendrami i rzeczywiście daje nam to wiele wniosków do tego, jak transformować Polskie Siły Powietrzne w przyszłości. Tym bardziej, że również czekamy na samoloty F-35 w niedługiej perspektywie – zaznaczył.