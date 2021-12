Spacerowali po zamarzniętej tafli jeziora, nagle załamał się pod nimi lód. Wpadli do wody

Do zdarzenia doszło w poniedziałek w miejscowości Komorowo koło Łukty. Jak przekazał st. kpt. Grzegorz Różański ze straży pożarnej w Ostródzie, dwaj mężczyźni spacerowali po zamarzniętej tafli Jeziora Myśliwskiego. Nagle załamał się pod nimi lód i obaj wpadli do wody. Młodszy - około 25-letni - samodzielnie dostał się na brzeg i zaalarmował służby ratunkowe. - Drugi z mężczyzn pozostał w wodzie zanurzony do pasa. Utrzymywał się ostatkiem sił na powierzchni, trzymając się krawędzi tafli lodu. Gdy wydobyli go strażacy był bardzo wychłodzony - powiedział Różański.