Wybuch i wielki słup wody. Nurkowie zajęli się miną morską z czasów II wojny światowej

W porcie Matanzas na zachodzie Kuby, gdzie od piątku trwa walka z dużym pożarem, wybuchł czwarty zbiornik z paliwem. Strażacy schładzają kolejne wodą morską, by nie dopuścić do ich zapłonu. Czarny dym z pożaru dotarł już do odległej o prawie 100 kilometrów stolicy kraju, Hawany. Do poniedziałkowego wieczora ewakuowano prawie pięć tysięcy osób z sąsiedztwa portu. Według oficjalnych informacji zginęła jedna osoba, kilkanaście jest poszukiwanych.