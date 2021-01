120 budynków w Gdańsku nadal bez ogrzewania. "Uruchomiono mobilną wypożyczalnię grzejników"

Trwa usuwanie awarii sieci ciepłowniczej, do której doszło przy Placu Komorowskiego w Gdańsku Wrzeszczu. W niedzielę rzeczniczka Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej przekazała, że "większość systemu działa poprawnie", nadal jednak w 120 budynkach może nie być ogrzewania i ciepłej wody. Dla mieszkańców uruchomiono mobilną wypożyczalnię grzejników elektrycznych.

Po sobotniej awarii sieci ciepłowniczej w Gdańsku od godziny 11 pojawiły się przerwy lub zakłócenia w dostawach ciepłej wody i ogrzewania w dzielnicach: Brzeźno, Wrzeszcz, Żabianka, Zaspa, Przymorze, os. Wejhera, os. Tysiąclecia, Jelitkowo oraz Dolny Sopot. Po kilku godzinach w sobotę do większości mieszkań wróciło ciepło. Dziś ma wrócić do reszty osób.

Dodała, że ciepło powinno wrócić w niedzielę do mieszkańców: Wrzeszcza Dolnego (ulice: Chrobrego, Gołębia, Legionów, Aldony, Grażyny, Kilińskiego, Pestalozziego, Lelewela i Wallenroda) i Zaspy (ulice: Jana Pawła II, Bajana, Dywizjonu 303, Hynka, Skarżyńskiego, Nagórskiego).

- Jesteśmy w tej chwili już na dość dobrym etapie w tym znaczeniu, że do większości mieszkańców, którzy wczoraj byli pozbawieni ciepła, to ciepło już wróciło. Mamy sygnały też, że wraca do tych najdalej oddalonych dzielnic, czyli Dolny Sopot, Żabianka mają już również ciepłe lub ciepławe kaloryfery. Mogą jeszcze zdarzać się zakłócenia - mówi w rozmowie z TVN24 Grabowska.