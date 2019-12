Kartki świąteczne dla samotnych. "Uśmiechu, zdrowia, szczęścia"

Są przywożeni do szpitali, bo "nie pasują do wystroju...

Przed świętami, jak przed wakacjami, gwałtownie wzrasta liczba przywożonych do szpitali starszych osób. Oddają je bliscy po to, by móc się nimi nie przejmować na święta. Lekarze mówią, że to już plaga. Seniorzy to źle znoszą. Sposoby stosowane przez rodziny, by uzasadnić ten krok, bywają szokujące. Stąd kampania lekarzy pod hasłem "Wspólne święta".

