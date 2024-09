czytaj dalej

Ewa Ewart została uhonorowana we wtorek Nagrodą Specjalną Federacji Przedsiębiorców Polskich za film dokumentalny "Do ostatniej kropli", który powstał w koprodukcji z TVN24. - To zaskoczenie, ale i ogromna satysfakcja. Jest to dowód na to, że przekaz tego filmu zaczyna docierać naprawdę do coraz szerszych kręgów, ogląda to również biznes - powiedziała Ewa Ewart.