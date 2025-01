"Action Plan" ministerstwa. Polska przed TSUE z nowym stanowiskiem 

W polskich sądach orzeka 3142 sędziów powołanych przez nową KRS

"Przekłada się to na to, jak KRS wypełnia lub nie swój konstytucyjny obowiązek stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, a tym samym uzasadnione mogą być wątpliwości co do procesu wyłaniania nominacji sędziowskich" – mówiła Grabowska-Moroz, oceniając też, że w świetle dotychczasowego orzecznictwa pytania, które we wtorek były przedmiotem postępowania przed TSUE, są dopuszczalne.