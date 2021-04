Andrzej Duda z żoną zaszczepili się przeciw COVID-19. "Czujemy się dobrze"

"Szczepienie przebiegło zgodnie z wszelkimi procedurami i czujemy się dobrze" - napisał we wtorek na Twitterze prezydent Andrzej Duda. Poinformował, że wraz z żoną zaszczepił się poprzedniego dnia.

"Wszystkich zainteresowanych informuję, że razem z Agatą zostaliśmy zaszczepieni przeciw COVID-19 wczoraj w punkcie szczepień Wojskowego Instytutu Medycznego przy ul. Szaserów w Warszawie. Szczepienie przebiegło zgodnie z wszelkimi procedurami i czujemy się dobrze" - poinformował we wtorek po południu na Twitterze prezydent Andrzej Duda.

Od poniedziałku 26 kwietnia każdego kolejnego dnia zapisywać się na szczepienia mogą po dwa roczniki. We wtorek mogą zrobić to już roczniki 1976 i 1977. Od 7 maja rejestracja będzie obejmować po trzy roczniki i zacznie się od osób urodzonych w latach 1994-1996. Według zapowiedzi rządu, do 9 maja każda dorosła, chętna na szczepienie osoba otrzyma e-skierowanie.