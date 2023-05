Rzecznik Praw Dziecka chce kontrolować szkoły przyjazne LGBTQ+. "To niespodziewany atak"

Rzecznik Praw Dziecka zapowiedział, że chce wysłać kontrolerów do szkół, które uczniowie uznali za najbardziej przyjazne społeczności LGBTQ+. Jak mówił, chce sprawdzić, "czym ta przyjazność się przejawia". - Nas ta zapowiedź bardzo zdziwiła, dlatego, że to wbijanie noża w plecy szkołom, które budują bezpieczną i otwartą atmosferę u siebie w regionach - powiedział TVN24 Dominik Kuc, koordynator Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Przyjaznych LGBTQ+.

Ranking Szkół Przyjaznych LGBTQ+

Dodał, że kontrole dotyczą najczęściej przeciwdziałania przestępstwom wobec dzieci. "Niestety w wielu przypadkach okazuje się, że dyrektorzy czy też inne instytucje nie weryfikują swoich pracowników w rejestrze pedofilów. Musimy chronić dzieci przed przestępcami i taka weryfikacja jest jednym z ważnych narzędzi, z których należy korzystać" – powiedział Pawlak. "Ciekawy jest też fakt, że często to właśnie w tych fundacjach, instytucjach, które uważają się za wolnościowe i najbardziej tolerancyjne, dochodzi do różnych nieprawidłowości" - dodał.

"To jest niespodziewany atak ze strony Rzecznika Praw Dziecka"

Dominik Kuc z Fundacji GrowSpace, koordynator rankingu powiedział w rozmowie TVN24, że "nas ta zapowiedź (kontroli-red.) bardzo zdziwiła, dlatego, że jest to wbijanie noża w plecy szkołom, które budują bezpieczną i otwartą atmosferę u siebie w regionach". - To jest niespodziewany atak ze strony Rzecznika Praw Dziecka, który powinien wspierać rolę wychowawczą szkół, powinien wspierać to, żeby młode osoby czuły się bezpieczne - ocenił.

- Dla nas to jest zastraszanie samych uczniów, uczennic, nauczycieli, nauczycielek oraz przede wszystkim dyrekcji, które wkładają ogromny trud w to, aby budować bezpieczną i otwartą atmosferę dla wszystkich - mówił Kuc.

Podkreślał, że uczniowie i uczennice "wybierają te szkoły, które są najbardziej przyjazne, to oni decydują i to oni głosują". - To jest ich ranking, a nie ranking instytucji robiony przez nas jakoś centralnie. To zależy tylko i wyłącznie od młodych ludzi i to ich się tutaj najbardziej zastrasza, bo to oni są w tym wszystkim najbardziej poszkodowani - powiedział.