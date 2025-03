Tusk pisze o krytykach Wrzosek. "Imponowali powściągliwością"

Przesłuchanie Barbary Skrzypek

Wrzosek zapewniła, że świadek i jej pełnomocnik nie zgłaszali uwag co do przebiegu przesłuchania i że odbyło się ono w przyjaznej atmosferze. Zarówno Prokuratura Okręgowa w Warszawie, jak i sama Wrzosek, zapowiedzieli kroki prawne wobec osób sugerujących, że zachodzi związek między przesłuchaniem a śmiercią Skrzypek.

Ewa Wrzosek w czasach rządów PiS była szykanowana i inwigilowana oprogramowaniem Pegasus. Jej krytycy podnoszą to jako argument, iż w związku z tym może kierować się przeciwko politykom tej formacji chęcią rewanżu, co może podawać w wątpliwość jej bezstronność. Krytykowana jest także jej decyzja o niedopuszczeniu do przesłuchania pełnomocnika Skrzypek, choć pozwalają na to przepisy.

Bodnar: tworzona jest pewna narracja

Prokurator krajowy Dariusz Korneluk oświadczył w piątek w rozmowie w TVN24, że "nie ma żadnych przesłanek merytorycznych do wyłączenia pani prokurator od tego postępowania (w sprawie "dwóch wież)". - Dzisiaj to nie politycy będą decydowali, który prokurator prowadzi postępowanie - podkreślił.

Z kolei w sobotę minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar również w TVN24, odnosząc się do zarzutów kierowanych w stronę Ewy Wrzosek, mówił: - Mam wrażenie, że tworzona jest pewna historia, pewna narracja, która ma właśnie podważyć zaufanie do prokuratury, do instytucji państwowych, ale w ogóle - mam wrażenie - podważyć to wszystko, co się w Polsce teraz dzieje, czyli proces wyjaśniania różnych nadużyć w czasach Prawa i Sprawiedliwości.