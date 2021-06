Europarlament w rezolucji o prawach kobiet, prawie do aborcji i antykoncepcji. Gądecki: ideologia bierze górę

Parlament Europejski przyjął w czwartek rezolucję wzywającą wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej do zapewnienia "powszechnego dostępu do bezpiecznej i legalnej aborcji" oraz zagwarantowania, że "aborcja na żądanie jest legalna na wczesnym etapie ciąży i później, gdy zdrowie ciężarnej jest zagrożone". Rezolucja wskazuje, że zmuszanie kobiet do donoszenia ciąży wbrew ich woli "narusza prawa człowieka". W dokumencie zaznacza się, jak ważna jest edukacja seksualna i dostęp do antykoncepcji.