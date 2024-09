Pożar w Koniecpolu. Dwa tysiące metrów kwadratowych w ogniu

czytaj dalej

Kamala Harris, wiceprezydentka USA i kandydatka demokratów na prezydenta, odniosła się do strzelaniny w szkole w Georgii. - To po prostu oburzające, że każdego dnia w naszym kraju rodzice muszą posyłać swoje dzieci do szkoły, martwiąc się, czy wrócą do domu żywe - powiedziała. Wezwała do podjęcia działań w celu ograniczenia przemocy z użyciem broni palnej. Głos w sprawie zabrał też prezydent Joe Biden.