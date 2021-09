Projekt przewiduje między innymi, że cudzoziemiec zatrzymany niezwłocznie po nielegalnym przekroczeniu granicy zewnętrznej Unii Europejskiej będzie zobowiązany do powrotu z polskiego terytorium i objęty czasowym zakazem wjazdu do Polski i państw Schengen. Zakłada też wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym w określonych przypadkach będzie można pozostawić bez rozpoznania wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej.

OBWE o rządowym projekcie dotyczącym nielegalnego przekraczania granicy

Zasada ta - tłumaczy OBWE - zakazuje "usunięcia, wydalenia lub wydania w drodze ekstradycji do kraju, w którym danej osobie mogą grozić tortury, prześladowanie lub inna poważna krzywda". "Zasada ta zakazuje również usuwania, wydalania lub wydawania w drodze ekstradycji tych osób do krajów, gdzie byłyby one następnie narażone na poważne ryzyko przekazania do kraju, o którym wspomniano powyżej (pośredni refoulement)" - czytamy w opinii.