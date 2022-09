Był już śmiertelnie chory, gdy mówił: życie jest piękne, jestem łapczywy życia. Kim był ksiądz Jan Kaczkowski

Wiedział, że nie ma czasu

Sam zaczął szykować się na śmierć, odkąd już po założeniu hospicjum dowiedział się, że ma glejaka mózgu. - Wiedziałem, czym jest glejak i ochroniło mnie to przed jakąś potworną rozpaczą, chociaż były takie momenty, że strach łapał mnie zwierzęco za gardło - wspominał w rozmowie z magazynem "Czarno na białym", przyznając, że "wie, że jego czas się skraca", dlatego "chce go bardzo kreatywnie wykorzystać".

- Prawdopodobnie chce mnie pani zapytać o to, czy przy każdych świętach myślę, że to będą moje ostatnie. Jasne, że się wszyscy boimy, ale nie będziemy codziennie mówić: "Boże, może to ostatnie święta". Tak nie dałoby się żyć. Wszyscy jesteśmy świadomi i bardzo otwarcie o tym rozmawiamy, że jestem ciężko chory. Wszyscy mi kibicują w walce, pomagają. Robię wszystko, by żyć jak najdłużej. Leczę się, nie tracę nadziei, proszę Boga o cud całkowitego wyzdrowienia, ale też całkowicie poddaję się jego woli - mówił w wywiadzie udzielonym "Radiu Gdańsk" na krótko przed śmiercią.