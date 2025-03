Szczucki wezwany do prokuratury. Chodzi o nieprawidłowości w RCL

Do sprawy odniósł się w środę również Szczucki. "W związku z informacjami pojawiającymi się w przestrzeni medialnej potwierdzam, że w przyszłym tygodniu wybieram się do prokuratury w sprawie rzekomych nieprawidłowości w RCL. Jako prawnik ufam, że w uczciwym postępowaniu (jeśli takie będzie) potwierdzi się to, co mówiłem od początku. RCL pod moim kierownictwem działało zgodnie z prawem i mogło być wzorem dla innych instytucji" - napisał na platformie X.