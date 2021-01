Przewodniczący KRS Leszek Mazur odwołany. Stanowisko stracił też rzecznik Maciej Mitera

"Ja nie uczestniczę w walce politycznej, dlatego nie ma się za co mścić"

Jego zdaniem żądanie odwołania go z funkcji ma związek ze sporem w KRS dotyczącym zmiany regulaminu pracy komisji. Jak dodał wniosek o odwołanie związany jest też z udostępnieniem przez niego i rzecznika KRS części protokołów z obrad komisji KRS. - To się części członków Rady nie spodobało - podkreślił.

Gazeta podała też, że podczas innego posiedzenia tej samej komisji członek KRS, poseł Arkadiusz Mularczyk skrytykował działalność Izby Dyscyplinarnej SN. Według dziennika Mularczyk mówił, że "obecnie sędziowie tej izby nie wykonują swoich obowiązków w sposób sprawny i skuteczny". Według posła "to ta izba kreuje nieprawidłowości". "Jak jednak zauważył ID 'nie ma dobrej prasy' i istnieje pewne zagrożenie 'polityczne', jeśli i KRS zaatakuje ID. To go jednak nie powstrzymało przed stwierdzeniem, że irytujący jest fakt, że 'świetnie wynagradzani sędziowie, powołani na swój urząd nie wykonują należących do nich obowiązków'" - podał "DGP".