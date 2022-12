Kaleta: Solidarna Polska będzie przeciwna projektowi PiS w sprawie Sądu Najwyższego

Solidarna Polska będzie przeciwna projektowi nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym - powiedział w środę wiceminister sprawiedliwości i polityk Solidarnej Polski Sebastian Kaleta. Dodał, że proponowane rozwiązania m.in. mogą doprowadzić do "anarchii w polskim sądownictwie".

- Solidarna Polska kieruje się w swoich decyzjach trzema podstawowymi zasadami. Jest to pielęgnowanie polskiej suwerenności, przestrzeganie konstytucji, jak również dbałość o równe traktowanie Polski na forum UE. Niestety, ale przedłożony projekt ustawy o SN nie spełnia tych trzech fundamentalnych zasad i z tego powodu Solidarna Polska będzie przeciwna temu projektowi - powiedział dziennikarzom w Sejmie Kaleta.

Jak dodał proponowana nowelizacja zakłada m.in., że "sędziowie będą mogli w dowolnym momencie, wobec każdego sędziego, kwestionować swój status". - Tego typu mechanizmy mogą i z dużym prawdopodobieństwem doprowadzą do anarchii w polskim sądownictwie - powiedział Kaleta.

- Jest grupa sędziów, polityków w togach, którzy tylko czekają na to, żeby móc kwestionować status innych sędziów - mówił wiceminister. Jego zdaniem w praktyce oznacza to, że "miliony wyroków mogą być pod byle pretekstem uchylone - dotyczy to wyroków o alimenty, o zapłaty między przedsiębiorcami, dotyczących spadków". - Sędziowie chcą wziąć na zakładników każdego Polaka - stwierdził.