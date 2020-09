Co zrobiono, aby Polska nie była śmietniskiem Europy? "Było widać, jak te słupki rosły"

"Sytuacja zdecydowanie poprawiła się"

O problemie ze spalaniem śmieci w Polsce mówił w TVN24 Grzegorz Wielgosiński z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Ocenił, że "sytuacja zdecydowanie poprawiła się" po 2018 roku, po tym, jak doszło do "największego pożaru składowiska" w Zgierzu. To właśnie w wyniku tego zdarzenia wprowadzono pewne wymagania, które - jak podkreślił profesor Wielgosiński - mogą się przyczynić do spadku skali rocznego importu śmieci do Polski.