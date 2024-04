czytaj dalej

Sytuacja łódzkiego lotniska jeszcze niedawno była katastrofalna. Wiceprezydent miasta apelował nawet o to, by ktoś kupił port od Łodzi i go zagospodarował. Jak jest teraz? - Dużo lepiej, wyprzedziliśmy już Bydgoszcz i Lublin. Idziemy na rekord - mówi rzeczniczka lotniska.