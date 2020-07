Nie będzie procesu dziennikarzy za słowa po śmierci Pawła Adamowicza. Sąd prawomocnie odrzucił oskarżenie TVP

Sąd Okręgowy w Warszawie umorzył postępowanie przeciwko dziennikarce tygodnika "Polityka" Ewie Siedleckiej i dziennikarzowi "Gazety Wyborczej" Wojciechowi Czuchnowskiemu za krytykę materiałów emitowanych w telewizji państwowej po zabójstwie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. TVP oskarżyła dziennikarzy na podstawie artykułu 212 Kodeksu karnego, czyli o zniesławienie. Sąd uznał, że do przestępstwa w ogóle nie doszło.

Zabójca Pawła Adamowicza "oglądał treści prezentowane przez TVP, dotarły one do niego i kształtowały jego wizję Polski” - napisał sąd w uzasadnieniu postanowienia, do którego wgląd miała redakcja portalu tvn24.pl.