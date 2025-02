Tomczyk w Kijowie. Pojechał na "zbrojeniową misję gospodarczą"

Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk przybył w poniedziałek do Kijowa. Podczas spotkania z dziennikarzami stwierdził, że Polska powinna partycypować w kontraktach na dostawy uzbrojenia dla Ukrainy. Tomczyk przyjechał do Ukrainy na czele misji gospodarczej z udziałem największych spółek przemysłu obronnego Skarbu Państwa.

Tomczyk o wsparciu dla Ukrainy

- Pamiętajmy, że to jest pierwsza taka misja gospodarcza od samego początku wojny, to znaczy pierwszy raz polskie spółki zbrojeniowe są tutaj dzisiaj na terenie Kijowa, spotykają się z największymi spółkami zbrojeniowymi ukraińskimi po to, żeby zastanowić się, co wspólnie można zrobić, jaki wspólny interes można osiągnąć, jakie wspólne projekty można przeprowadzić, bo dziś jest to bardzo ważne z punktu widzenia tej wzajemnej współpracy – zaznaczył.