Trzej Białorusini zmusili samolot do lądowania. Są listy gończe

Do akcji doszło 23 maja 2021 roku. Białorusini pod pozorem alarmu bombowego zmusili do lądowania w Mińsku samolot Ryanaira lecący z Aten do Wilna. Na lotnisku aresztowali lecącego nim opozycjonistę Romana Pratasiewicza i jego partnerkę. Pratasiewicz to współzałożyciel portalu Nexta, który pokazywał prawdę między innymi o sfałszowanych wyborach na Białorusi.