Anita Werner z kolejną Telekamerą

- Moja pierwsza myśl, jak patrzę na kategorie, jest taka, że trochę lat popracowałam jako dziennikarka i to doprowadziło do tego, że zdobyłam zaufanie widzów. A to jest skarb. I za ten skarb bardzo dziękuję - powiedziała Anita Werner, odbierając nagrodę. Podziękowała swoim współpracownikom, szefom oraz widzom.